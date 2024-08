Lideri i Ha’masit përsërit se grupi nuk do ta njohë Iz’raelin pas vr’asjes së Haniyeh-it

Lideri i Hamasit, Khaled Meshaal, ka përsëritur se lëvizja nuk do ta njohë Izraelin, duke pohuar se vrasja e kreut të byrosë politike të grupit, Ismail Haniyeh, “vetëm forcon popullin tonë”, transmeton Anadolu.

Këto komente ai i bëri gjatë ceremonisë së varrimit të truprojës së tij, Wasim Abu Shaban, në xhaminë Imam Muhamed bin Abdul Wahhab në Doha të Katarit.

“Ne nuk do të bëjmë kompromis mbi parimet dhe nuk do ta njohim Izraelin. Populli ynë do të ruajë unitetin tonë kombëtar, duke vazhduar rrugën e xhihadit, rezistencës dhe rimarrjes së të drejtave tona.“Armiqtë tanë (Izraeli) nuk e mësojnë mësimin. Ata kanë vrarë udhëheqësit tanë për 100 vjet, pra çfarë ka ndodhur… Sa herë që ngrihet një udhëheqës, vjen një tjetër. Kjo vetëm e bën popullin tonë më të fortë”, tha Meshaal.

Haniyeh u vra të mërkurën në kryeqytetin iranian Teheran. Hamasi dhe Irani kanë fajësuar Izraelin për vrasjen, por Tel Avivi nuk e ka konfirmuar apo mohuar përgjegjësinë.

Vrasja erdhi disa orë pasi komandanti i Hezbollahut, Fuad Shukr, u vra në një sulm ajror izraelit në periferinë jugore të Bejrutit.

Frika është rritur për një luftë të plotë midis Izraelit dhe Hezbollahut mes një shkëmbimi të sulmeve ndërkufitare midis dy palëve.

Përshkallëzimi erdhi në sfondin e sulmeve vdekjeprurëse izraelite kundër Rripit të Gazës, i cili ka vrarë të paktën 39.500 viktima që nga tetori pas një sulmi nga grupi i rezistencës palestineze Hamas.