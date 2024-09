Lideri i Katarit dënon ashpër agresionin e egër kundër palestinezëve.

Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e ka quajtur sulmin e Izraelit ndaj Gazës “agresioni më barbar, i urryer dhe më i gjerë, duke shkelur vlerat njerëzore, konventat dhe normat ndërkombëtare”.

Duke folur para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ai gjithashtu tha:

Dështimi për të ndërhyrë për të ndaluar agresionin është një skandal i madh.

Kauza palestineze nuk do të margjinalizohet dhe të zhduket përmes “zhdukjes së popullit palestinez”.

Dënoi vrasjen izraelite të liderit politik të Hamasit, Ismail Haniyeh, kryenegociatori i Hamasit në bisedimet për një armëpushim dhe lirimin e pengjeve izraelite.

“Izraeli aktualisht po bën një luftë në Liban dhe askush nuk e di se deri në çfarë mase kjo luftë mund të përshkallëzohet. Kjo është ajo që ne kemi paralajmëruar vazhdimisht.”

Qatar’s Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani has called Israel’s war on Gaza ‘the most barbaric, heinous and extensive aggression’ and accused Israel of committing ‘genocide’ during his address at the UN’s General Assembly. pic.twitter.com/AfvbzydYxM

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 24, 2024