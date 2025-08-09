Liga Arabe mban sesion të jashtëzakonshëm për Gazën të dielën

Liga Arabe do të zhvillojë të dielën një sesion të jashtëzakonshëm për të diskutuar mënyrat e përballjes me pushtimin izraelit të Palestinës, raporton agjencia Wafa.
Përfaqësuesi i Palestinës në Ligën Arabe, Muhannad al-Aklouk, tha se takimi mbahet “në dritën e vendimit izraelit për të ripushtuar Rripin e Gazës dhe për ta kontrolluar plotësisht, si dhe për zhvendosjen me forcë të popullit palestinez brenda dhe jashtë territorit”.
Sipas raportit, sesioni do të trajtojë mekanizmat e veprimit në nivel arab dhe ndërkombëtar për të ndalur shkeljet izraelite, për të parandaluar vazhdimin e tyre dhe për t’i çuar përgjegjësit para gjykatave ndërkombëtare. /mesazhi