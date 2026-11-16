Limuzina elektrike që synon majën e luksit

BYD ka prezantuar Yangwang Altior, një limuzinë elektrike luksoze që synon të konkurrojë me marka si Rolls-Royce dhe Bentley.
Modeli, i prezantuar në Abu Dhabi, është 5.6 metra i gjatë dhe përdor katër motorë elektrikë të kontrolluar në mënyrë të pavarur.
BYD nuk ka zbuluar fuqinë, por konfigurimi sugjeron mbi 1,000 kuaj-fuqi.
Brenda, luksi dominon me qëndisje tradicionale, lëkurë, dru natyral dhe ulëse me masazh për pasagjerët e pasmë.
Kabina ka sistem audio me 39 altoparlantë, ekran në tavan dhe dy frigoriferë.
Me Altior, BYD synon qartë segmentin më të lartë të luksit.