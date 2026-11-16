Ballina Auto Limuzina elektrike që synon majën e luksit

Limuzina elektrike që synon majën e luksit

BYD ka prezantuar Yangwang Altior, një limuzinë elektrike luksoze që synon të konkurrojë me marka si Rolls-Royce dhe Bentley.

Modeli, i prezantuar në Abu Dhabi, është 5.6 metra i gjatë dhe përdor katër motorë elektrikë të kontrolluar në mënyrë të pavarur.

BYD nuk ka zbuluar fuqinë, por konfigurimi sugjeron mbi 1,000 kuaj-fuqi.

Brenda, luksi dominon me qëndisje tradicionale, lëkurë, dru natyral dhe ulëse me masazh për pasagjerët e pasmë.

Kabina ka sistem audio me 39 altoparlantë, ekran në tavan dhe dy frigoriferë.

Me Altior, BYD synon qartë segmentin më të lartë të luksit.

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