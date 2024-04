Lufta e Izraelit në Gaza: Këtu është një përmbledhje e lajmeve më të fundit

Pavarësisht sulmit iranian, Izraeli ka bombarduar pa ndërprerë Rripin e Gazës në orët e fundit.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite Daniel Hagari thotë se 99 për qind e 300 predhave Iraniane të gjuajtura në Izrael gjatë natës u kapën.

Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Irani thotë se nuk po kërkonte përshkallëzim dhe po i përgjigjej sulmeve izraelite në konsullatën e tij në Damask.

Sekretari i Shtetit Antony Blinken ka thënë se SHBA-ja “nuk kërkon përshkallëzim”, por do të “vazhdojë të mbështesë” mbrojtjen e Izraelit.

Qeveritë e Arabisë Saudite, Brazilit dhe Kinës janë ndër ato që bëjnë thirrje për përmbajtje pas sulmit.

KS do të mbajë një takim urgjent me kërkesë të Izraelit në orën 16:00 me orën e Nju Jorkut të dielën.

Japonia është vendi i fundit që ka lëshuar një deklaratë për sulmin hakmarrës të Iranit.

“Ky sulm është ai që përkeqëson më tej situatën aktuale në Lindjen e Mesme”, thuhet në deklaratën e ministrit të Jashtëm japonez. “Ne jemi thellësisht të shqetësuar dhe dënojmë fuqishëm këtë lloj përshkallëzimi.”

Autoriteti i Aeroporteve të Izraelit thotë se vendi ka rihapur hapësirën e tij ajrore që nga ora 7:30 e mëngjesit.

Thirrja Biden-Netanyahu: Dy liderët kaluan 25 minuta në telefon, me presidentin amerikan që tha se SHBA do të vazhdojë të mbështesë Izraelin në mbrojtjen e tij, por thuhet se nuk do të marrë pjesë në asnjë veprim sulmues kundër Iranit.

Televizioni shtetëror jordanez ka cituar autoritetet e aviacionit të kenë thënë se mbretëria ka rihapur hapësirën e saj ajrore pasi e mbylli atë mbrëmë vonë për shkak të lëshimeve iraniane.

Autoriteti i aviacionit të Irakut tha gjithashtu se rreziqet e sigurisë tani ishin tejkaluar dhe hapësira ajrore e vendit ishte përsëri e hapur.

Ministri i linjës së ashpër Ben Gvir po bën thirrje për një përgjigje të madhe kundër Iranit. “Mbrojtje mbresëlënëse deri më tani – tani na duhet një sulm dërrmues,” shkroi ai në X.