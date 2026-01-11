Lufta Rusi–Ukrainë, dita 1.417: Sulme intensive, përplasje diplomatike dhe tensione mbi sanksionet

Lufta në Ukrainë vijon me intensitet edhe në ditën e 1.417-të. Forcat ruse ndërmorën sulme me artileri dhe dronë në rajonin e Dnipropetrovskut, duke vrarë një civil dhe plagosur disa të tjerë, ndërsa bombardime të tjera shkaktuan viktima në rajonin e Donetskut. Sipas Shtabit të Përgjithshëm ukrainas, vetëm të shtunën u shënuan 139 përplasje luftarake, dhjetëra sulme ajrore dhe mijëra goditje ndaj trupave dhe vendbanimeve.
Në Kiev, autoritetet po punojnë pa ndërprerje për rikthimin e energjisë elektrike dhe ngrohjes, pasi mijëra apartamente mbetën pa furnizim pas sulmeve ruse. Ndërkohë, Rusia raportoi sulme me dronë ukrainas në Voronezh, Belgorod dhe Volgograd, ku një depo nafte u përfshi nga flakët.
Në frontin diplomatik, Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë një mbledhje emergjente për shkeljet e Kartës së OKB-së nga Rusia, pas përdorimit të një rakete hipersonike pranë kufirit polak. Zyrtarë rusë paralajmëruan se Moska nuk do të pranojë trupa evropiane apo të NATO-s në Ukrainë, ndërsa analistët vlerësojnë se këto veprime synojnë të frikësojnë Perëndimin.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy u zotua për forcimin e sanksioneve ndaj Rusisë, duke theksuar rëndësinë e masave që synojnë industrinë ruse të naftës. Në të njëjtën kohë, raportet tregojnë luhatje në prodhimin dhe eksportin e energjisë ruse, mes presionit të vazhdueshëm ndërkombëtar. /mesazhi