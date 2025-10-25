Lufta Rusi-Ukrainë hyn në ditën e 1339-të, përshkallëzohen luftimet dhe tensione diplomatike

Në ditën e 1339-të të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, janë raportuar përleshje të ashpra në lindje të Ukrainës dhe sulme me dronë mbi qytete të ndryshme. Ushtria ukrainase njoftoi se ka zmbrapsur disa tentativa të forcave ruse pranë rajonit të Donetskut, ndërsa Rusia pretendoi se ka shkatërruar objekte ushtarake në Kharkiv dhe Dnipropetrovsk.
Në planin diplomatik, Kievi kërkon më shumë garanci sigurie nga aleatët perëndimorë, ndërsa Moska refuzon çdo diskutim për praninë e trupave të huaja në territorin ukrainas. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara dhe vendet evropiane i kanë bërë thirrje palëve të shmangin përshkallëzimin dhe të rikthehen në negociata. /mesazhi