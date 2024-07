Luf’tëtarët pa’lestinezë vazhdojnë të luf’tojnë fo’rcat iz’aelite në Shu’jayea dhe Ra’fah

Luftëtarët palestinezë kryen katër sulme ndaj forcave izraelite në lagjen Shujayea të qytetit të Gazës të mërkurën, ku banorët lokalë raportojnë shkatërrim katastrofik mes një inkursioni nga forcat tokësore izraelite që filloi fundjavën e kaluar.

Luftëtarët me Brigadat e Dëshmorëve Al-Aksa dhe Brigadat Abu Ali Mustafa – një nga grupet më të vogla të armatosura që luftojnë forcat izraelite në Gaza – kryen gjithashtu sulme ndaj trupave që vepronin përgjatë Korridorit Netzarim, raportojnë vëzhguesit e luftës.

Instituti për Studimin e Luftës (ISW) dhe Projekti i Kërcënimeve Kritike (CTP), dy grupe kërkimore me bazë në SHBA, raportojnë gjithashtu se Xhihadi Islamik Palestinez dhe luftëtarët me Brigadat e Rezistencës Kombëtare lëshuan raketa antitank kundër forcave izraelite në betejën e vazhdueshme. për qytetin Rafah në jug të Gazës.

Katër sulme me raketa nga Gaza synuan gjithashtu zona të Izraelit jugor të mërkurën, raportojnë ISW dhe CTP.

Qassam vs IDF in Shuja’iyya: Commander gets an after action report on closed line re: ambush of IDF position w/ soldiers-in-a-window; Yassin strike w/ thermobaric warhead, small arms fire. Later, fighter says, for our martyrs & prisoners with a TBG we made. [Qassam Brigades 3/7] pic.twitter.com/unauIVgrNK

— Jon Elmer (@jonelmer) July 3, 2024