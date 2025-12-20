Lula: Një konflikt i armatosur në Venezuelë do të ishte “katastrofë humanitare”

Presidenti i Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, ka paralajmëruar se një konflikt i armatosur në Venezuelë do të përbënte një “katastrofë humanitare”, duke shprehur shqetësim të madh për përshkallëzimin e krizës pranë kufijve të Brazilit.
Lula tha se është “shumë i shqetësuar” për situatën në Venezuelë dhe theksoi se Brazili është i gatshëm të luajë rol ndërmjetësues për të shmangur dhunën dhe një përplasje të armatosur.
Sipas tij, dialogu dhe zgjidhjet paqësore janë thelbësore për të parandaluar pasoja të rënda për popullsinë civile dhe stabilitetin rajonal. /mesazhi