“Ma vranë djalin dhe ma morën trupin”: Dhimbja e pafund e një nëne palestineze në Balata

Jameela Sanaqra nga kampi i refugjatëve Balata ka humbur tre djemtë e saj. Mahmoudi, më i vogli, u qëllua në dhomën e tij nga komandot izraelite më 27 shkurt, një javë para ditëlindjes së 26-të. Ushtarët morën trupin dhe nuk ia kthyen më familjes, duke lënë pas vetëm rrobat e përgjakura dhe një dhimbje të pamatshme.
Jameela, 67 vjeç, ka një varr bosh të përgatitur për të birin pranë vëllezërve të tij të vrarë, por nuk di as sot nëse Mahmoud është i gjallë apo i vdekur. Organizatat e të drejtave të njeriut thonë se Izraeli mban trupat e më shumë se 2,200 palestinezëve si “armë lufte”, duke u mohuar familjeve të drejtën për t’i varrosur e vajtuar të afërmit e tyre.
Balata, kampi më i populluar i refugjatëve në Bregun Perëndimor, jeton prej muajsh nën rrethim e sulme të përditshme. Brenda këtij realiteti, Jameela e thotë mes lotësh:
“Një nënë palestineze e mban djalin dy herë – një herë në bark, e një herë në ditën e varrimit. Por unë nuk kam ku ta çoj djalin tim. Nuk më lanë as të vajtoj.” /mesazhi