Macklemore nis turneun “Free Palestine” në Dublin, pas largimit nga turneu i Ed Sheeran

Reperi amerikan Macklemore ka nisur turneun e tij “Free Palestine” në Dublin të Irlandës, pas largimit nga turneu i këngëtarit Ed Sheeran muajin e kaluar.
Artisti, emri i vërtetë i të cilit është Benjamin Haggerty, performoi para një publiku prej deri në 13 mijë personash në sallën 3Arena të Dublinit. Para koncertit, ai kishte paralajmëruar edhe pjesëmarrjen e disa të ftuarve të veçantë.
Turneu u njoftua pak ditë pasi Macklemore u largua nga turneu “Loop Tour” i Ed Sheeran, pas deklaratave të tij publike në mbështetje të palestinezëve.
Reperi ishte kritikuar nga organizata hebraike pasi në dy koncerte kishte brohoritur “Free Palestine” (Liri Palestinës) dhe kishte mbajtur fjalime politike, duke e cilësuar numrin e palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza si gjenocid. Izraeli e kundërshton këtë cilësim.
Ed Sheeran më vonë sqaroi se vendimi për largimin e Macklemore nga turneu ishte marrë nga organizatori i turneut dhe jo nga ai personalisht.
Macklemore ka deklaruar se të ardhurat nga turneu “Free Palestine” do t’u dhurohen organizatave që mbështesin palestinezët.
Pas koncertit në Dublin, reperi pritet të performojë në Paris të enjten dhe në Londër të premten. /mesazhi