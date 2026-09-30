Macron i kërkon Evropës të mbrojë industrinë, paralajmëron për varësi në rritje nga Kina

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron bëri thirrje sot për mbrojtje më të fortë tregtare evropiane dhe investime më të mëdha, duke paralajmëruar se varësia nga Kina dhe lëndët djegëse fosile kërcënon konkurrencën e kontinentit, transmeton Anadolu.
Duke folur në Spanjë, Macron i kërkoi Evropës të nxisë inovacionin, të thjeshtojë rregulloret, të rrisë financimin dhe të mbrojë prodhuesit industrialë nga konkurrenca e pandershme.
“Kina ka përmbytur plotësisht tregun evropian. Për dekada, ne i thamë vetes: ‘E mrekullueshme, Kina është një treg i madh për ne evropianët. Ne kemi nevojë për Kinën.’ Kjo është e vërtetë. Ne transferuam një pjesë të madhe të teknologjisë, kemi shitur shumë dhe ne ende e bëjmë deri në një farë mase”, deklaroi Macron.
Ai akuzoi Kinën për subvencionimin e madh të kompanive dhe angazhimin në dumping për të eliminuar konkurrentët. “Sot, ndërsa flasim, ne evropianët kemi deficit tregtar me Kinën prej 1 miliard euro çdo ditë”, tha presidenti francez.
Macron bëri thirrje për hetime më të shpejta të Komisionit Evropian, instrumente më të forta të mbrojtjes tregtare dhe kërkesa që sigurojnë që importet të përmbushin të njëjtat standarde të vendosura ndaj prodhuesve evropianë.
Sa i përket energjisë, ai paralajmëroi se dekarbonizimi nuk i ka eliminuar dobësitë e Evropës. “Sot, ne mbetemi shumë të varur nga lëndët djegëse fosile. Ne mund ta shohim qartë këtë me atë që po ndodh në Ngushticën e Hormuzit, e cila përbën problem për modelet tona ekonomike. Edhe vendet që kanë bërë përparim të konsiderueshëm në dekarbonizimin, si Spanja dhe Franca, secila duke ndjekur rrugën e vet, kanë ende këto varësi”, shtoi ai.
Macron bëri thirrje për ndërlidhje më të forta të energjisë elektrike dhe investime më të mëdha në inteligjencën artificiale, teknologjinë kuantike dhe mbrojtjen.
“Ne evropianët kemi më shumë kursime se amerikanët. Këto kursime shkojnë në bankat dhe kompanitë tona të sigurimit. Për shkak se ne futëm rregulla jashtëzakonisht kufizuese pas një krize financiare që filloi nga pjesëmarrësit e tregut amerikan, ne mbirregulluam bankat dhe siguruesit tanë”, tha ai.
Presidenti francez kërkoi lehtësimin e rregullave financiare për të kanalizuar kursimet në investime, së bashku me një buxhet më të fortë të BE-së dhe integrim më të thellë të tregut të vetëm.