Macron jep mesazhin për “presion social” për ata që nuk kanë bërë vaksinën kundër COVID-19

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, njoftoi se do të zbatojnë presion për kufizimin e jetës sociale të atyre që nuk bëjnë vaksinën kundër koronavirusit të ri (COVID-19), transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një intervistë për gazetën “Le Parisien”, Macron tha se vaksina kundër COVID-19 nuk do të jetë e detyrueshme dhe se do të jetë e vështirë të përcaktohet dënimi që do të zbatohet ndaj atyre që nuk janë vaksinuar nëse bëhet e detyrueshme.

Kemi formuar presion duke kufizuar jetën sociale mbi ata që nuk janë vaksinuar deklaroi Macron, i cili ndau informacionin se mbi 90 për qind e të rriturve janë vaksinuar.

“Dua t’i mërzis shumë ata që nuk bëjnë vaksinën (kundër COVID-19). Këtë do të vazhdojmë ta bëjmë deri në fund. Kjo është strategjia. Nuk do t’i dërgoj në burg, nuk do t’i vaksinoj me detyrim. Por që nga 15 janari nuk do të mund të shkoni në restorant, nuk mund të pini kafe, nuk mund të shkoni në teatër dhe kinema”, u shpreh Macron.

Në parlamentin kombëtar të Francës po diskutohet një projektligj i ri i cili kartën e shëndetësisë për COVID-19 do ta shndërrojë në kartë vaksinimi. Sipas projektligjit, në hyrjet e vendeve të caktuara si kafene, restorant, muze, teatër dhe kinema do të kërkohet dokumenti që tregon vaksinimin e plotë dhe tashmë testi nuk do të jetë më i vlefshëm.

Qeveria synon që projektligji të bëhet ligj deri më 15 janar. /aa