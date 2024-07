Mahathir Mohamad: Nuk ekziston më qytetërim i drejtë

Ish-kryeministri i Malajzisë, Mahathir Mohamad, tha se sot më nuk ekziston një qytetërim që është i drejtë, që ndjek sundimin e ligjit, i lirë nga shtypja dhe që ka liri, duke shtuar se ky qytetërim u shkatërrua nga njerëzit që projektuan dhe inkuadruan këto vlera.

Mohamad shprehu pikëpamjet e tij për mosrespektimin e vlerave ndërkombëtare, strukturën e Kombeve të Bashkuara (OKB), mbështetjen e Perëndimit për gjenocidin e vazhdueshëm në Rripin e Gazës, rendin global dhe të rinjtë në mbarë botën që protestojnë kundër padrejtësive në rendin global dhe gjenocidit izraelit në Gaza.

I pyetur nga Anadolu që të sqarojë deklaratën e tij të fundit se “qytetërimi njerëzor përfundoi duke hedhur poshtë vlerat themelore që prodhoi”, Mohamad tha:

“Njerëzimi ka zhvilluar gjatë disa shekujve vlerat bazë që ne i pranojmë sot. Për shembull, të drejtat e njeriut, e drejta për jetë, shenjtëria e jetës, liria e shprehjes. Këto janë gjëra që ne i pranojmë dhe i vlerësojmë. Pavarësisht kësaj, mbështetja që SHBA-ja dhe vendet evropiane i japin Izraelit teksa Izraeli kryen gjenocid kundër palestinezëve në Gaza tregon se ata nuk kujdesen për të drejtat e njeriut, nuk mendojnë për shenjtërinë e jetës dhe madje ndihmojnë Izraelin të kryejë gjenocid duke e furnizuar me armë, bomba dhe raketa për të vrarë palestinezët. Kjo tregon se ata kanë braktisur vlerat themelore të cila i kanë promovuar në të kaluarën”.

Duke theksuar se nuk ka kujdes për të drejtat e njeriut, nuk mendohet për shenjtërinë e jetës, por mbështetet vrasja izraelite e popullit palestinez, Mohamad tha:

“Kjo është arsyeja pse ata braktisën vlerat e tyre. Pra, një qytetërim i drejtë, që ndjek sundimin e ligjit, i cili nuk ka shtypje dhe ka liri, nuk ekziston më sot. Të gjitha këto u shkatërruan nga njerëzit që projektuan dhe inkuadruan këto vlera”.

Ai shtoi se ajo që ndodhi me popullin palestinez në Rripin e Gazës ishte diçka që askush nuk e priste.

“Ne menduam se i gjithë njerëzimi do të respektonte shtetin ligjor, se ata nuk do të ishin shtypës, se nuk do të bënin masakra dhe se nuk do të mbështesin aktet kriminale. Prandaj, duhet të rishikojmë sjelljen e veçantë të fuqive perëndimore. Liria dhe gjërat tjera, ata ishin ata që mbronin ide të tilla, tani janë në të vërtetë njerëz që i refuzojnë idetë e tyre”, tha Mohamad.

Ai tha gjithashtu se vendet perëndimore mund të thonë se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten. Megjithatë, thekson ai, nëse Izraeli ka të drejtë për siguri, të njëjtën të drejtë e kanë edhe palestinezët.

“Izraelitët shtypën palestinezët për 70 vjet. Ata ndërtuan vendbanime në territoret palestineze, ndërtuan mure, morën Kudsin si kryeqytet. E gjithë kjo është kundër ligjit ndërkombëtar dhe kundër palestinezëve. Problemi është se evropianët gjithmonë mbështesin Izraelin, edhe kur Izraeli kryen krime ndërkombëtare”, tha Mohamad, duke shtuar:

“Problemi ynë është se evropianët krijuan Izraelin dhe tani duan ta mbrojnë Izraelin edhe kur ai kryen krime. Ata thonë se e bëjnë këtë sepse Izraeli duhet të ketë siguri. Por populli palestinez gjithashtu ka nevojë për siguri. Pra, nëse shtypni popullin palestinez, ai ka të drejtë të bëjë diçka kundër Izraelit dhe mendoj se ata e bënë atë më 7 tetor të vitit të kaluar”.