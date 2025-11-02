Makineritë e rënda lejohet vetëm për gjetjen e trupave izraelitë, jo për pastrimin e rrënojave në Gaza

Hyrja e makinerive të rënda dhe pajisjeve si buldozerët dhe kamionët në Rripin e Gazës është e kufizuar vetëm për kërkimin dhe rikuperimin e trupave izraelitë, ndërsa operimi në zona të tjera mbetet i pamundur.
Rrugët mbeten të bllokuara nga rrënojat e ndërtesave të shkatërruara gjatë dy viteve të fundit, dhe shumë zona të Gazës janë të paarritshme, duke penguar ofrimin e shërbimeve publike dhe ndihmave për familjet e zhvendosura.
Palestinezët shprehin pakënaqësi, duke kërkuar të trajtohen me të njëjtin kujdes dhe vëmendje si të burgosurit izraelitë të vdekur, duke theksuar një ndarje të dukshme në prioritetet e ndihmës humanitare. /mesazhi