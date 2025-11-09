Malajzi/ Përmbyset anija me emigrantë, qindra të zhdukur

Qindra persona rezultojnë të zhdukur pasi një anije u përmbys të dielën, pranë kufirit mes Tajlandës dhe Malajzisë.
Autoritetet detare malajziane njoftuan se deri më tani janë shpëtuar 10 persona dhe është gjetur një trup i pajetë.
Mund të ketë ende viktima në det, pas mbytjes së anijes që ishte nisur nga Buthidaung, Myanmar, me rreth 300 persona në bord. Kështu tha Admirali i Parë Romli Mustafa, drejtor i autoritetit detar për shtetet veriore malajziane Kedah dhe Perlis.
Mes të mbijetuarve të gjetur në ujërat pranë Langkawi ishin tre burra nga Myanmar, dy burra nga pakica myslimane Rohingya dhe një burrë nga Bangladeshi, ndërsa trupi i pajetë i përkiste një gruaje po nga pakica Rohingya.
Anëtarët e pakicës kryesisht myslimane Rohingya largohen herë pas here nga Myanmar-i me shumicë budiste, ku ata shihen si të huaj nga Azia Jugore, u mohohet shtetësia dhe përballen me abuzime.
Personat që synonin të shkonin në Malajzi fillimisht hipën në një anije të madhe, por kur iu afruan kufirit, u udhëzuan të kalonin në tre anije më të vogla, secila me rreth 100 persona, për të shmangur zbulimin nga autoritetet.
Statusi i dy anijeve të tjera mbetet i panjohur dhe operacioni i kërkim-shpëtimit është ende në vazhdim. /abcnews.