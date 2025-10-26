Malajzia e gatshme të dërgojë paqeruajtës në Gaza

Kryeministri malajzian Anwar Ibrahim deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të dërgojë forca paqeruajtëse në Rripin e Gazës. Ai e bëri këtë koment gjatë një takimi dypalësh me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, në Samitin e 47-të të ASEAN-it në Kuala Lumpur.
“Malajzia riafirmoi qëndrimin e saj të palëkundur në mbështetje të kauzës palestineze dhe përshëndeti qëndrimin e vazhdueshëm të OKB-së, si dhe vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila konfirmoi se bllokada e ndihmave humanitare nga regjimi izraelit përbën shkelje të ligjit ndërkombëtar,” thuhet në deklaratën e zyrës së kryeministrit.
Ndërkohë, kamionët me ndihma humanitare për Gazën po kalojnë nga ana egjiptiane e pikës kufitare Rafah, si pjesë e armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA mes Izraelit dhe Hamasit.
Rifillimi i dërgesave të ndihmave erdhi pas presionit amerikan, pasi Izraeli kishte pezulluar furnizimet javën e kaluar, duke akuzuar Hamasin për shkelje të armëpushimit. /mesazhi