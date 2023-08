Mali i Zi – Qeveria e ardhshme mund të përjashtojë partinë e lidhur me Beogradin

Kreu i partisë politike centriste ”Evropa tani” (PES), Milojko Spajiç tha se ai po bën përparime drejt formimit të një qeverie koalicioni që përjashton Aleancën, pro serbe dhe pro ruse, për Ardhmërinë e Malit të Zi (ZBCG).

Milojko Spajiç, i cili mori mandatin për të formuar një qeveri pasi partia e tij fitoi zgjedhjet parlamentare në qershor, u tha anëtarëve të partisë se ai planifikon të punojë me parti më të vogla pro serbe si dhe me parti të pakicave etnike.

Një koalicion i mundshëm me Demokratët, relativisht pro serbe, me Partinë Popullore Socialiste (SNP) si dhe me partitë properëndimore të mbështetura nga boshnjakët, shqiptarët dhe kroatët etnikë do të mbante një shumicë prej 43 në parlamentin 81 vendësh të Malit të Zi.

Në Mal të Zi, marrëdhëniet me fqinjën e saj Serbinë janë delikate.

Mali i Zi shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2006 pas një referendumi.

Serbia nën presidentin Aleksandar Vuçiç ka ndjekur në mënyrë aktive një politikë të tërheqjes së mbështetjes nga serbët etnikë në vendet fqinje, duke përfshirë Malin e Zi, si dhe Kosovën dhe Bosnjën.

Rreth 30% e malazezëve identifikohen si serbë, megjithëse jo të gjithë e mbështesin pa kushte politikën e Beogradit.

Partia politike ZBCG, e cila më parë njihej si Forumi Demokratik, shihet si veçanërisht e lidhur ngushtë me qeverinë e Vuçiçit. /atsh