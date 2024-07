Mançester: Indinjatë pasi polici filmohet duke shkelmuar një burrë në kokë – VIDEO

Policia e Mançesterit konfirmoi se sulmi ndaj burrit ndodhi në aeroportin e Mançesterit të martën.

Në një video të shpërndarë gjerësisht në internet, policia e armatosur mund të shihet duke drejtuar armë trullosëse drejt një burri të shtrirë në tokë, përpara se një polic të fillojë të godasë me shkelma dhe më pas ta godasë njeriun në kokë.

Një grua e moshuar përpiqet të mbrojë burrin, i cili vazhdon të qëndrojë në tokë, pasi asnjë nga policët e tjerë nuk përpiqet të ndihmojë burrin ose ta qortojë policin.

Në vend të kësaj, policët e tjerë i drejtojnë armët e tyre në një turmë shikuesish të indinjuar që u bërtisnin atyre që të ndalonin. Një burrë tjetër me duart në kokë më pas goditet me shkelma dhe grusht nga i njëjti oficer policie pasi ai duket se ndjek udhëzimet për t’u ulur në tokë.

Demonstruesit kanë planifikuar një protestë kundër sulmit të enjten jashtë zyrës së kryetarit të bashkisë së Mançesterit të Madh, Andy Burnham, duke denoncuar policinë si “raciste” për sulmin.

