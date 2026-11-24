Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC)ka njoftuar se tre cisterna nafte kanë goditur mina në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Sipas Marinës së IRGC-së, dy nga cisternat goditën mina detare në pjesën lindore të ngushticës, ndërsa shpërthime të fuqishme shkaktuan zjarre në të tre anijet.
Marina e IRGC-së tha se mbështetja ajrore ushtarake amerikane nuk arriti t’i parandalonte incidentet dhe se do të publikojë pamje filmike të shpërthimeve dhe zjarreve.
Ajo gjithashtu paralajmëroi anijet që të mos përdorin “rrugë të paautorizuara” dhe të mos shpërfillin paralajmërimet detare në ngushticë.
Më 12 korrik, Irani njoftoi mbylljen e Ngushticës së Hormuzit pasi SHBA-ja rifilloi sulmet ushtarake kundër vendit.
Teherani ka paralajmëruar se do të godasë anijet që përdorin rrugë të tjera nga ato të përcaktuara nga autoritetet iraniane ose që tentojnë të kalojnë nëpër këtë rrugë ujore pa leje.
Ngushtica e Hormuzit është një rrugë kryesore detare për furnizimin global me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke bërë që Teherani të kundërpërgjigjej me sulme ndaj Izraelit dhe objekteve ushtarake amerikane në vendet arabe.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi më 18 qershor, por zbatimi i tij ngeci për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.