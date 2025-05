Marrëveshje për minerale mes SHBA-së dhe Ukrainës, e shtyrë nga Trump

Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina kanë nënshkruar një marrëveshje të rëndësishme për të garantuar qasje amerikane në minerale të rralla ukrainase dhe për të mbështetur rindërtimin e vendit të shkatërruar nga lufta.

Marrëveshja u nënshkrua në Uashington, pas disa muajsh negociatash të vështira. Ajo përfaqëson një pikë kthese në marrëdhëniet mes dy vendeve, të tensionuara më parë nga një përplasje e ashpër mes presidentit Donald Trump dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy në shkurt.

Sipas Sekretarit të Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, krijimi i Fondit të Investimeve për Rindërtimin SHBA-Ukrainë është një sinjal për Rusinë se SHBA mbështet “një Ukrainë të lirë, sovrane dhe të begatë”.

Ukraina do të kontribuojë me 50% të të ardhurave nga shfrytëzimi i burimeve natyrore në fondin e përbashkët, ndërsa SHBA do të investojë drejtpërdrejt ose përmes ndihmës ushtarake. Vendimet për fondin do të merren në mënyrë të barabartë nga të dyja palët, ndërsa përfitimet financiare mund të ndahen vetëm pas dhjetë vjetësh.

Ministrja e Ekonomisë e Ukrainës, Yulia Svyrydenko, deklaroi se kjo është një marrëveshje strategjike që sjell jo vetëm investime, por edhe partneritet afatgjatë për rritje ekonomike.

Kryeministri ukrainas Denys Shmygal theksoi se marrëveshja nuk cenon sovranitetin e Ukrainës dhe nuk e pengon procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Marrëveshja ende duhet të ratifikohet nga parlamenti ukrainas për të hyrë në fuqi.