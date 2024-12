Maserati Shamal ndali shitjen në vitin 1996, tani është sërish në treg

Modeli me të cilin Maserati shënoi fundin e një epoke u prodhua në vetëm 369 njësi. Njësitë e reja po vijnë tani.

Maserati nuk po lulëzon në Stellantis. Edhe pse ka një model SUV në ofertën e saj, rezultatet e biznesit nuk janë më të mirat dhe kompania vazhdon të jetojë me kredi nën kujdesin e Stellantis.

Kush e di, ndoshta kthimi pas në kohë dhe ndonjë model retro do të ndihmonte. Deri më tani, kjo ide është përdorur nga disa të tjerë.

Kur bëhet fjalë për klasikun Maserati, puna e ringjalljes së Shamalit u bë nga Modena Automobili. Versioni i ri i veturës vizualisht i ngjan shumë modelit origjinal, linjat e të cilit janë projektuar nga Marcello Gandini.

Por ndryshe nga origjinali dhe motori i tij V8 me twin-turbo, vendi këtu i është dhënë motorit më modern 3-litërsh V6 nga Ghibli i zhdukur. Fuqia është rritur nga 410 në 500 kuaj fuqi.

Në kombinim me ndërruesin automatik me tetë shpejtësi të ZF, Shamal Biturbo i ri arrin 100 km/h për 4.7 sekonda me një shpejtësi maksimale prej 285 km/h.

Duhet të kihet parasysh se kjo veturë bazohet në modelin origjinal, struktura e të cilit është e përforcuar me elementë karboni.

Një pamje e kabinës nuk është zbuluar, por dihet se do të prodhohen 33 njësi. Secila do të ofrohet me një çmim fillestar prej 585 mijë euro.

Çmimi justifikohet nga ekskluziviteti i veturës, por edhe nga fakti se prodhimi manual i veturës zgjat deri në dhjetë muaj. Nga ana tjetër, edhe Maserati MC20 më i shtrenjtë kushton më pak.