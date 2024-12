Mbështetësit e Assadit paralajmërohen kundër fshehjes në Gjermani

Ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock, dhe ministrja e Brendshme gjermane, Nancy Faeser, kanë paralajmëruar të gjithë mbështetësit e regjimit të rrëzuar të liderit sirian, Bashar al-Assad, që të mos tentojnë të fshihen në Gjermani.

“Secilit prej torturuesve të regjimit të Assadit që mendon të ikë në Gjermani, mund t’i them se do t’i mbajmë të gjithë përgjegjës, me gjithë forcën e ligjit, për krimet e tyre të tmerrshme”, ka thënë Baerbock për gazën gjermane, Bold am Sonntag.

Ajo ka thënë se agjencitë ndërkombëtare të sigurisë dhe shërbimet e inteligjencës duhet të punojnë ngushtë.



Regjimi brutal i Assadit është rrëzuar nga grupi Tahrir al-Sham (HTS), pasi gati 14 vjetësh luftë civile, si pasojë e së cilës janë vrarë mbi 500.000 njerëz dhe janë zhvendosur miliona tjerë.

Assadi dhe familja e tij janë në Rusi, pas azilit që u është miratuar direkt prej presidentit rus, Vladimir Putin.

HTS është organizatë e shpallur terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.

Përgjatë regjimit të Assadit besohet se dhjetëra mijëra njerëz janë arrestuar padrejtësisht, janë torturuar dhe vrarë.