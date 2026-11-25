Nga 1.087 vetëvrasjet e personelit ushtarak të identifikuara nga The Guardian, të paktën 614 kanë ndodhur në territoret e pushtuara të Ukrainës ose në rajonet ruse që kufizohen me të, kryesisht në Belgorod dhe Bryansk. Në 113 raste të tjera, dokumentet nuk specifikonin vendndodhjen e vdekjes
Në fund të tetorit të vitit 2024, Alexei Bolgov, një rreshter që ruante një shtab ushtarak në rajonin e pushtuar të Donetskut, i tha bashkëshortes së tij, Natalya, gjatë një bisede telefonike: “Është e tmerrshme ajo që po ndodh këtu. Do të të tregoj kur të kthehem”.
Por ai nuk u kthye kurrë në shtëpi. Pesë javë më vonë, pak pasi kishte mbushur 29 vjeç, Bolgov u largua rreth 300 metra nga pika e komandës së njësisë së tij, pranë fshatit Stepove, hyri në një zonë pyjore dhe qëlloi veten për vdekje, sipas një raporti me shkrim të komandantit të tij, të cilin e ka parë gazeta The Guardian.
“Në ditën e vdekjes së tij, Bolgov ishte në një gjendje sikur ishte i tërhequr në vetvete”, shkroi komandanti.
Sipas të dhënave konfidenciale të agjencisë shtetërore ruse të statistikave, Rosstat, të analizuara nga The Guardian, Bolgov është njëri prej më shumë se 1.000 ushtarëve rusë që rezultojnë të kenë vrarë veten, që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës.
Vdekjet e 885 ushtarëve të tjerë, në Ukrainë ose pranë saj, janë regjistruar si lëndime nga armët e zjarrit me “qëllim të papërcaktuar”. Ekspertët thonë se ky klasifikim mund të fshehë rastet e vetëvrasjeve dhe është përdorur në disa raste që The Guardian i ka identifikuar në mënyrë të pavarur si vetëvrasje.
Të marra së bashku, këto vetëvrasje përbëjnë një numër të përafërt me atë të një regjimenti ushtarak rus.
Vetëvrasjet mes ushtarëve janë shtuar gjatë luftës
Të dhënat, të cilat sipas analistëve pothuajse me siguri e nënvlerësojnë numrin e vërtetë të vetëvrasjeve, ofrojnë një pasqyrë të rrallë dhe të papublikuar më parë të presionit mbi forcat e armatosura ruse, gati pesë vjet pas fillimit të një lufte në të cilën humbjet e mëdha dhe disiplina e ashpër kanë rrënuar moralin e trupave.
Vetëvrasjet mes ushtarëve janë një dukuri e pranishme në shumicën e luftërave. Një hetim i gazetës The New York Times zbuloi se të paktën 158 ushtarë amerikanë në shërbim aktiv kishin kryer vetëvrasje në vitin 2023.
Por në ushtrinë ruse, sipas analistëve ushtarakë, problemi rëndohet nga presioni i madh i ushtarëve të tjerë dhe komandantëve, si dhe nga frika e dërgimit në misione luftarake jashtëzakonisht të rrezikshme. Kontratat, të cilat në praktikë nuk u lënë ushtarëve asnjë mundësi për t’u larguar nga lufta, e shtojnë ndjenjën e dëshpërimit.
“Është e qartë se ushtria ruse përdor shumë shtrëngim për t’i detyruar njerëzit të shkojnë përpara. Në disa raste, ata i keqtrajtojnë, i torturojnë dhe përdorin forma të ndryshme të dhunës fizike”, tha Rob Lee, studiues i lartë në Institutin për Kërkime të Politikës së Jashtme.
“Prandaj, nuk është për t’u habitur që disa prej tyre kryejnë vetëvrasje”, shtoi ai.
Shifrat i përkasin një arkivi me më shumë se 11 milionë certifikata vdekjesh, të siguruara nga grupi bjellorus i hakerëve Cyber Partisans, i lidhur me opozitën, dhe kolektivi ukrainas i hakerëve Silent Crow.
Kremlini nuk publikon të dhëna për vetëvrasjet në ushtri dhe i trajton shifrat e viktimave si sekret shtetëror.
Nga 1.087 vetëvrasjet e personelit ushtarak të identifikuara nga The Guardian, të paktën 614 kanë ndodhur në territoret e pushtuara të Ukrainës ose në rajonet ruse që kufizohen me të, kryesisht në Belgorod dhe Bryansk. Në 113 raste të tjera, dokumentet nuk specifikonin vendin ku ka ndodhur vdekja.
Më shumë se gjysma e vetëvrasjeve janë kryer me armë zjarri, veçanërisht ato pranë vijës së frontit. Vdekjet kanë ndodhur në kampe ushtarake, pozicione luftarake, terrene stërvitore dhe banesa private.
Nga vetëvrasjet e regjistruara në zonën e luftës, 43 u përkasin ushtarëve të rinj të moshës 18 ose 19 vjeç.
Të dhënat përfshijnë gjithashtu 108 burra nën moshën 25-vjeçare, të cilët kanë kryer vetëvrasje në pjesë të tjera të Rusisë, larg frontit. Disa prej tyre ka të ngjarë të kenë qenë rekrutë, të cilët zyrtarisht nuk dërgohen për të luftuar në Ukrainë, por shpesh janë vënë nën presion për të nënshkruar kontrata që lejojnë dërgimin e tyre në front.
Vetëvrasjet e regjistruara në ushtri janë shtuar me kalimin e luftës, nga më shumë se 50 në vitin 2022, në mbi 200 në vitin 2024, duke arritur kulmin me 365 raste në vitin 2025. Kjo ecuri pasqyron edhe rritjen e numrit të përgjithshëm të vdekjeve të ushtarëve rusë.
Në vitin 2026, pavarësisht se të dhënat janë të paplota dhe mbeten prapa realitetit në fushëbetejë, baza e të dhënave regjistron tashmë pothuajse 300 vetëvrasje, shifra e dytë më e lartë vjetore që nga fillimi i luftës.
Shifrat e mangëta
Aktivistët dhe avokatët që ndihmojnë ushtarët rusë të dezertojnë besojnë se numri i vërtetë është edhe më i madh.
“Do të thoja se kjo është një shifër më e ulët se realiteti. Është e qartë se numri është shumë më i madh”, tha Ivan Chuvilyaev, zëdhënës i organizatës Idite Lesom, e cila ndihmon ushtarët rusë të dezertojnë.
Ai e përshkroi vijën e frontit si “një kuti”, nga e cila dalin shumë pak informacione.
“Çdo statistikë e Rosstatit, ashtu si çdo statistikë që lidhet me luftën, është thjesht një raport që përcillet nga një nivel komandues në tjetrin. Një njeri mund të vrasë veten dhe në dokumente të figurojë si hero. Madje, prindërve të tij mund t’u dërgohet edhe një medalje”, tha Chuvilyaev.
Sipas tij, zyrtarët kanë pak interes për të regjistruar numrin e saktë, pasi këto shifra do të shqyrtoheshin më tej nga nivelet më të larta të zinxhirit komandues.
Chuvilyaev dhe Lee sugjeruan gjithashtu se shumica e rasteve kur ushtarët rusë i kanë dhënë fund jetës në fushëbetejë, shpesh pasi janë plagosur ose kur një dron ukrainas po u afrohej, ka të ngjarë të regjistrohen si vdekje në luftime dhe jo si vetëvrasje.
Incidente të tilla janë dokumentuar në shumë video tronditëse nga fronti.
Mangësitë në regjistrimin e rasteve janë të dukshme edhe në të dhënat e Rosstatit.
Sergei Savenok, një nënkolonel 62-vjeçar nga rajoni i Irkutskut, doli vullnetar për të shërbyer në shtator të vitit 2022. Para se të nisej drejt frontit, ai shihet në një videoklip duke dalë në skenën e qendrës lokale të komunitetit për t’iu drejtuar burrave që do të niseshin së bashku me të.
“Edhe unë jam nga Donbasi. Le t’i shkatërrojmë, djem! Kaq!”, kishte bërtitur ai, ndërsa të pranishmit e duartrokitnin.
Në korrik të vitit 2023, ai u gjet i vrarë me armë zjarri në rajonin e pushtuar të Luhanskut. Bashkëshortja e tij, Yelena, u njoftua nga zyrtarët se vdekja e tij ishte vetëvrasje, por emri i tij nuk figuron në regjistrat e Rosstatit si një rast i tillë.
Një certifikatë që përputhet me datën e tij të lindjes regjistron një vdekje nga lëndimi që vjen si pasojë e të shtënave me një armë zjarri dore, me qëllim të papërcaktuar.
The Guardian arriti të identifikonte 1.038 vdekje të lidhura me ushtrinë, me shkaqe të ngjashme, 885 prej të cilave kishin ndodhur në Ukrainë ose në rajonet kufitare të Rusisë.
As Alexander Lazor, një ushtar 21-vjeçar, i cili vdiq pranë fshatit Solodke në rajonin e Donetskut gjatë verës së vitit 2022, nuk figuron në regjistra si rast vetëvrasjeje.
Familjes së tij i ishte thënë se ai ishte vrarë në luftime, ndërsa në të dhënat e Rosstatit vdekja e tij është regjistruar si pasojë e “plagëve të shkaktuara nga armët e zjarrit gjatë luftimeve”.
Por dy ushtarë që kishin shërbyer përkrah Lazorit i thanë The Guardian se pjesëtarët e njësisë së tyre ishin njoftuar se ai kishte vrarë veten.
“Të gjithë pjesëtarëve të njësisë sonë iu tha se ai kishte kryer vetëvrasje. Ndoshta, ata vendosën ta mbulonin rastin që njësia jonë të mos dukej keq”, tha njëri prej ushtarëve, i cili foli në kushte anonimiteti, duke hamendësuar për arsyet pse vdekja e bashkëluftëtarit të tij nuk ishte regjistruar zyrtarisht si vetëvrasje.
Vetëvrasjet janë vetëm një nga shenjat e presionit nën të cilin ndodhet ushtria ruse.
Deri në fund të majit të vitit 2025, gjykatat ushtarake ruse kishin pranuar çështje kundër 20.662 burrave për refuzim të shërbimit ushtarak. Shumica e rasteve kishin të bënin me mungesën pa leje nga detyra, sipas medias së pavarur Mediazona.
Organizata IStories verifikoi këto të dhëna dhe zbuloi se të paktën 49.000 pjesëtarë të forcave të armatosura ruse ishin shpallur dezertorë ose persona që mungonin pa leje.
Chuvilyaev tha se mendimet për vetëvrasje ishin të zakonshme mes ushtarëve që organizata Idite Lesom i kishte ndihmuar të dezertonin.
“Sigurisht që shfaqen”, tha ai. “Është ndalesa e radhës, pasi një njeri e kupton se në çfarë situate ka përfunduar”.
Përktheu: Flutura Gashi-Mehmeti/Koha