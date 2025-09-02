Mbi 1,000 të vdekur nga rrëshqitja e dheut në Darfur, Sudan

Një rrëshqitje masive toke ka shkatërruar një fshat në rajonin Marra të Darfurit perëndimor, duke lënë të paktën 1,000 viktima. Sipas grupit SLM/A, vetëm një person u gjet i gjallë, ndërsa kërkohet ndihmë urgjente ndërkombëtare për shpëtim dhe nxjerrjen e trupave nga rrënojat. /mesazhi
