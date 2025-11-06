Mbi 10,000 palestinezë nën rrënojat e Gazës

Komiteti Kombëtar për Personat e Zhdukur në Gaza njofton se mijëra palestinezë mbeten nën rrënojat e shtëpive të tyre, duke e përshkruar enklavën si “varrezën më të madhe masive në botë”.
Sipas komitetit, viktimat nuk kanë marrë një varrim dinjitoz për shkak të shkatërrimit të madh dhe mungesës së pajisjeve për nxjerrjen e trupave.
Ai dënoi mosveprimin e organizatave ndërkombëtare dhe humanitare, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë hapa urgjentë për të gjetur të zhdukurit, rikuperuar trupat dhe garantuar respektimin e të drejtave njerëzore dhe ligjore të viktimave. /mesazhi