Mbi 100,000 protestues në Londër në marshimin e krahut të djathtë

Mbi 100,000 persona morën pjesë në një marshim të madh të krahut të djathtë në Londër, të udhëhequr nga aktivisti anti-imigrant Tommy Robinson. Demonstrata filloi pranë stacionit Waterloo dhe përfundoi në Whitehall.
Protestuesit mbanin flamuj britanikë dhe pankarta kundër kryeministrit Keir Starmer, ndërsa disa përleshje me policinë shkaktuan 26 oficerë të lënduar dhe 25 arrestime.
Rreth 5,000 persona organizuan një kundërprotestë për të kërkuar ndalim të racizmit dhe dhunës. Autoritetet britanike dënuan sulmet ndaj policisë dhe paralajmëruan se çdo sjellje kriminale do të ndiqet ligjërisht.
Marshimi ka shkaktuar debate mbi lirinë e shprehjes, tolerancën dhe sigurinë publike në Britani. /mesazhi