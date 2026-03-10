Mbi gjysmë milioni njerëz të zhvendosur nga luftimet në Liban

Autoritetet në Liban raportojnë se më shumë se gjysmë milioni njerëz janë zhvendosur me forcë gjatë javës së fundit për shkak të përshkallëzimit të konfliktit në vend.
Sipas zyrtarëve, strehimoret e hapura nga qeveria mund të strehojnë vetëm rreth një të pestën e personave të prekur. Ndërkohë, shumë banorë jo-libanezë kanë deklaruar se po refuzohen nga disa qendra strehimi.
Në Bejrut, një kishë lokale ka hapur dyert për të strehuar këdo që ka nevojë për ndihmë, ndërsa organizatat humanitare paralajmërojnë për përkeqësim të krizës humanitare nëse numri i të zhvendosurve vazhdon të rritet. /mesazhi