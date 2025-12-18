Mbretëria e Bashkuar dhe Greqia nënshkruajnë një pakt të ri për të luftuar kontrabandën e qenieve njerëzore

Mbretëria e Bashkuar ka nënshkruar një pakt të ri migracioni me Greqinë që synon forcimin e sigurisë kufitare dhe ndërprerjen e bandave të kontrabandës së qenieve njerëzore që veprojnë në të gjithë Evropën dhe Mesdheun, transmeton Anadolu.
Sekretarja e jashtme britanike, Yvette Cooper, nënshkroi marrëveshjen gjatë një vizite në Athinë, ku po takohet me homologun e saj grek, George Cerapetritis.
Partneriteti do të rrisë bashkëpunimin mbi kthimet, zbatimin e ligjit dhe adresimin e nxitësve të migracionit.
Sipas marrëveshjes, Mbretëria e Bashkuar do të ofrojë trajnime për agjencitë greke të zbatimit të ligjit për të ndihmuar në luftimin e krimit të organizuar të imigracionit dhe për të ndërprerë zinxhirët e furnizimit të përdorur për të lehtësuar kalimet me anije të vogla.
Pakti bazohet në operacionet e përbashkëta të kohëve të fundit midis autoriteteve greke dhe Agjencisë Kombëtare të Krimit të Mbretërisë së Bashkuar.
“Kalimet e paligjshme dhe të rrezikshme me anije po dëmtojnë sigurinë kufitare si në Kanal ashtu edhe në Mesdhe. Përballimi dhe parandalimi i migracionit të paligjshëm dhe ndjekja e bandave kriminale të kontrabandistëve me vlerë shumë milionë funtash është një përparësi kryesore si për Mbretërinë e Bashkuar ashtu edhe për Greqinë”, tha Cooper, duke shtuar se krimi i organizuar i imigracionit është një kërcënim global.
Ajo gjithashtu tha se marrëveshja do të ndihmojë në trajtimin e rritjeve të kontrabandës më herët përgjatë rrugëve të migracionit, duke ndihmuar në “adresimin e këtyre problemeve para se të arrijnë në brigjet tona”.
Vizita përfshin edhe një njoftim për financim të ri të Mbretërisë së Bashkuar për projekte në Algjeri, Egjipt dhe Tunizi.
Financimi do të mbështesë krijimin e vendeve të punës dhe do të ndihmojë në devijimin e mijëra migrantëve potencial drejt punësimit më afër shtëpisë, duke reduktuar presionet që çojnë në kalime të rrezikshme të Mesdheut.
Pakti me Greqinë vjen pas një serie marrëveshjesh të fundit të Mbretërisë së Bashkuar mbi migracionin, duke përfshirë një marrëveshje kthimi me Francën dhe partneritete të reja me Gjermaninë, Irakun dhe vendet në Ballkanin Perëndimor.