Mbreti i Jordanisë: Ka konsensus për pjesë të shumta të planit të Trump për Gazën

Mbreti Abdullah II i Jordanisë shprehu optimizëm për një propozim të presidentit amerikan Donald Trump për të ndaluar luftën në Gaza, duke theksuar se shumë nga detajet e tij përputhen me “atë që është rënë dakord”.
Deklarata e mbretit, raportuar nga agjencia shtetërore e lajmeve e Jordanisë, nuk dha detaje të hollësishme mbi përmbajtjen e planit.
Të martën, Trump prezantoi një plan 21-pikësh për liderët arabë dhe muslimanë, i cili synon të parandalojë që Hamasi të ketë ndonjë rol në qeverisjen e enklavës dhe përfshin premtime se Izraeli nuk do të aneksojë Bregun Perëndimor. Plani gjithashtu parashikon kontribute ushtarake nga vendet arabe dhe myslimane për të garantuar sigurinë.
Trump pritet të takohet me kryeministrin izraelit Netanyahu të hënën. /mesazhi