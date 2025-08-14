Mbrojtja civile e Gazës: Nevojiten 1,000 kamionë ndihma çdo ditë

Zëdhënësi i mbrojtjes civile në Gaza, Basal Mahmoud, tha për Al Jazeera Arabic se ndihmat që hyjnë aktualisht në territor “nuk janë aspak të mjaftueshme”.
Sipas tij, duhen të paktën 1,000 kamionë me furnizime të ndryshme çdo ditë, ndërsa vetëm rreth 100 hyjnë, shumica e të cilëve shkojnë tek tregtarët dhe jo për të plotësuar nevojat e tregut.
Drejtori i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Dr Munir al-Bursh, akuzoi Izraelin se po i vret nga uria “të gjithë njerëzit”, përfshirë fëmijët dhe gratë.
Ai paralajmëroi se 40,000 fëmijë nën një vjeç po vuajnë nga kequshqyerja, 250,000 fëmijë nën moshën pesë vjeç përballen me mungesë të rrezikshme ushqimi dhe 1.2 milionë fëmijë nën 18 vjeç jetojnë në pasiguri të rëndë ushqimore.
“Po përballemi me shifra tronditëse dhe frikësuese,” tha al-Bursh. /mesazhi