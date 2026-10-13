Mbrojtja Civile në Gaza paralajmëron për thellimin e krizës humanitare

Agjencia e Mbrojtjes Civile në Gaza ka paralajmëruar për përkeqësimin e krizës humanitare, si pasojë e zhvendosjeve të përsëritura me forcë të palestinezëve në afërsi të të ashtuquajturës “Vija e Verdhë”, e përcaktuar në kuadër të armëpushimit të tetorit 2025.
Në një deklaratë, agjencia shprehu shqetësimin për shtimin e shpërthimeve të fuqishme dhe të shtënave pa dallim nga forcat izraelite, të cilat kanë dëmtuar qindra tenda të palestinezëve të zhvendosur dhe kanë dobësuar strukturën e shumë shtëpive të goditura më parë.
Sipas agjencisë, vazhdimi i sulmeve ka përkeqësuar vuajtjet e mijëra personave të zhvendosur, duke i detyruar ata të kërkojnë strehim të ri dhe duke i ekspozuar ndaj rrezikut të shembjes së ndërtesave të dëmtuara.
Ndërkohë, Izraeli ka zgjeruar kontrollin ushtarak në Rripin e Gazës, duke kufizuar gjithnjë e më shumë hapësirën ku palestinezët mund të lëvizin dhe të kenë qasje. Gati dy të tretat e territorit janë tashmë nën kontrollin ushtarak izraelit ose u nënshtrohen kufizimeve të qasjes.
Mbrojtja Civile i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërhyjë urgjentisht për të ndalur sulmet ndaj popullsisë civile. /mesazhi