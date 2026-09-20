Mbrojtja Civile saudite shpall fundin e rrezikut për dhjetë qytete

Belaja e re për Mbretërinë me emrin Huthi që po i vjen nga Jemeni
Mbrojtja Civile Saudite njoftoi fundin e rrezikut të martën, pasi paralajmërimet ishin lëshuar më parë për dhjetw qytete dhe provinca, pasi sirenat e paralajmërimit të hershëm u aktivizuan në situata emergjente, si pjesë e procedurave për të njoftuar banorët.
Rreziku ishte në fuqi në qytetet dhe provincat e Riadit, Al-Kharit, Khamis Mushait, Xhedas, Taifit, Yanbusë, Al-Ulës, Xhazanit, Farasanit dhe Abhasë.
Huthitët kanë shtuar sulmet ndaj qyteteve dhe infrastrukturës energjetike saudite, ndërsa përparojnë përgjatë bregdetit të Detit të Kuq të Jemenit drejt Ngushticës Bab el-Mandeb, një rrugë kyçe transporti detar.
Përshkallëzimi i konfliktit vjen pas njoftimit të grupit shiit në korrik për një bllokadë detare që synonte anijet e lidhura me Arabinë Saudite në Detin e Kuq.
Sulmet kanë synuar gjithnjë e më shumë zonat e populluara dhe infrastrukturën jetësore brenda Arabisë Saudite.
Të enjten, mbetjet e një droni që u kap dhe u shkatërrua ranë në Taif, duke vrarë një jemenas dhe duke plagosur një grua saudite dhe një pakistanez, i cili u plagos rëndë. Disa ndërtesa dhe automjete u dëmtuan gjithashtu.
Më parë këtë muaj, sulmet e Huthit në Arabinë Saudite jugore plagosën dhjetëra njerëz dhe dëmtuan shumë objekte të lidhura me energjinë. /tesheshi