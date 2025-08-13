Me 450,000 trupa: plani kriminal i Izraelit ndaj Gazës

Izraeli po përgatit 250,000 rezervistë ushtarakë, së bashku me një ushtri të rregullt prej gati 200,000, për të pushtuar Gazën dhe për të luftuar një numër të vogël luftëtarësh palestinezë të rezistencës.
Plani fillon më 7 tetor, hera e parë që Izraeli ka caktuar një datë paraprakisht, gjë që sugjeron një lidhje me negociatat dhe presionin ndaj Hamasit.
Si pjesë e planit për të pushtuar Qytetin e Gazës, IDF (Forcat Mbrojtëse të Izraelit) do të duhet të mobilizojë 250,000 rezervistë – dhe të evakuojë rreth një milion civilë nga zona. Ushtria do të përballet me disa sfida, duke përfshirë nevojën për të mbrojtur jetën e pengjeve që besohet se janë në zonë, sipas Kanalit 12 të Izraelit.
Kanali më poshtë ofron detaje mbi pushtimin e Qytetit të Gazës:
“Pas vendimit të kabinetit, IDF-së iu ngarkua detyra të përgatiste plane operacionale për të marrë kontrollin e Qytetit të Gazës. Në lajmet e fundjavës, ne përshkruam rrjedhën e pritur të veprimit për ushtrinë dhe sfidat me të cilat IDF-ja ka të ngjarë të përballet. Mobilizimi i popullsisë dhe marrja e kontrollit të Gazës – ja si duhet të duket operacioni.
Për të vepruar në Qytetin e Gazës, ushtria së pari do të duhet të evakuojë midis 800,000 dhe një milion civilë në zonë. Pritet që kjo popullsi të evakuohet në zonën humanitare në Al-Mawasi, gjë që duhet të ndodhë deri më 7 tetor”.
“Kanal12” deklaron më tej se në ditët në vijim IDF do t’i paraqesë kreut politik planin që ka formuluar, i cili përfshin mobilizimin e afërsisht 250,000 rezervistëve. Ushtarët do të rrethojnë qytetin e Gazës, do të krijojnë të ashtuquajturat zona humanitare dhe pika shpërndarjeje ushqimi, të cilat do t’i përdorin për të vrarë sa më shumë palestinezë të jetë e mundur. Pas kësaj, do të fillojë persekutimi i banorëve nga Qyteti i Gazës. Forcat izraelite pritet të pushtojnë qytetin dhe është e mundur që operacioni të shtrihet në kampet qendrore.
Fazat e planit – rekrutimi i 250,000 rezervistëve, rrethimi i Qytetit të Gazës, krijimi i korridoreve humanitare, krijimi i 12 pikave për shpërndarjen e ushqimit, zhvendosja e popullsisë nga qyteti, marrja e kontrollit të Qytetit të Gazës – me mundësinë e zgjerimit në kampet qendrore
“Aktivitetet ushtarake në zonë duhet të kryhen duke mbrojtur jetën e pengjeve, disa prej të cilëve vlerësohet se janë në zonat që IDF pret të kapë. Përveç kësaj, operacioni kompleks kërkon ruajtjen e sigurisë së ushtarëve dhe ruajtjen e legjitimitetit ndërkombëtar për operacionet në Gaza. IDF do të duhet gjithashtu të adresojë çështjen e rifreskimit të forcës dhe parandalimin e varfërimit të saj sa më shumë që të jetë e mundur.”
Për më tepër, nevojiten veprime politike plotësuese për pushtimin. Ushtria paralajmëron për një “kurth strategjik” në të cilin Hamasi dëshiron ta fusë Izraelin, thotë “Kanal12”.