Me dy rrota shtesë, ky Defender është gati të përballet me çdo gjë

Një Land Rover Defender 6×6 i modifikuar është kthyer në një nga versionet më ekstreme të këtij modeli klasik.
Automjeti, i prodhuar fillimisht në vitin 1993, është transformuar në një gjashtë-rrotësh nga Chelsea Truck Company dhe më pas është rikonstruktuar në SHBA nga Hyper Offroad & Performance.
Nën kapak është vendosur një motor 5.0-litërsh Coyote V8 me supermbushje, i cili zhvillon rreth 700 kuaj fuqi dhe lidhet me një kambio automatike me gjashtë shpejtësi.
Defender-i është pajisur gjithashtu me dy boshte të pasme Ford 9-inch, amortizatorë Fox, frena Wilwood, si dhe goma të përshtatshme për terrene të vështira.
Kabina është modernizuar me lëkurë luksoze, sedilje Recaro me ngrohje dhe ftohje, instrumente dixhitale dhe sistem audio Alpine/JL Audio.
I lyer në ngjyrë gri mat, ky Defender 6×6 është nxjerrë në shitje për 299,950 dollarë, ose rreth 268,185 euro, duke u pozicionuar si një makinë unike për entuziastët e automjeteve ekstreme.