Me referencë talmudike: a e di Rama se të hënën do jetë në rolin e një gomari në Izrael?!

Detaji amoral i një vizite amorale: si injorohet besimi i Linda Ramës
Kryeministri Rama do jetë të hënën në Izrael, në një tjetër akt të diskutueshëm puthador ndaj shtetit gjakatar sionist, me një kryeministër e dy ministra nën akuzën e krimeve të luftës nga Gjykata Penale Ndërkombëtare.
Pos kësaj, te një shtet që tashmë është klasifikuar si gjenocidal, duke bërë ndaj palestinezëve atë që nazistët bënë kundër tyre. Dhe nuk është hakmarrje; është sjellja më mosmirënjohëse në historinë e njerëzimit, pasi ishin ata palestinezë që i mirëpritën pas Luftës së Dytë Botërore, pas lutjeve të tyre për një copë tokë. Më pas, erdhi thika pas shpine.
Dhe ç’prej nisjes së fushatës gjenocidale ndaj Gazës, mes një izolimi gjithnjë e më të madh ndërkombëtar, kanë gjetur njeriun që udhëheq Shqipërinë si një “komardare shpëtimi” për imazhin e tyre të rrënuar. Dhe Rama, si vanitoz i pashembullt, po e kryen më së miri rolin e një gomari(gijom-kafshë, e afërt mnë kuptimësi me gomarin), siç cifutët i konsiderojnë të gjithë njerëzit që nuk janë si ata e që duhet t’u shërbejnë vetëm atyre. Kështu thuhet në Talmudin e sajuar prej tyre, aty ku më së miri shpërfaqet amoraliteti i tyre ekstrem, gjithnjë sherr për botën.
Ndaj pra, pa fyerje por me referencë talmudike, Rama do jetë të hënën në rolin e një gomari, ku është i dënuar të thotë broçkulla në Knesset, pasi s’mund të ndodhë ndryshe. Ai është i dënuar të thotë gjëra që as vetë s’i beson dhe kjo është autotortura më e madhe e një politikani kur bën aleancë me sionistët.
Dhe ndër detajet e vizitës, ajo që bie në sy është kufizimi i pranie vetëm te Muri i Lotëve, vendi simbol hebre, si dhe te Varri i Krishtit, vendi simbol i të krishterëve. Për prani në Xhaminë Al Aksa, vendi simbol i Islamit në atë tokë, as që bëhet fjalë. Logjikisht, nëse shkuarja te Varri i Krishtit është në emër të besimit të krishterë që ka Rama, duhej që dhe vizita në një vend të shenjtë musliman t’i përgjigjej besimit të së shoqes, Lindës. Por as këtë nuk e bëjnë. Tek e fundit, nuk mund të ketë aspekte morale një vizitë e cila qelbet amoralitet, politik e njerëzor bashkë. /tesheshi