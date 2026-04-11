Më shumë njerëz u vranë në Liban në ditët e para të armëpushimit të Iranit, sesa më 2024

Ditët e para të armëpushimit të brishtë midis SHBA-së dhe Iranit kanë rezultuar jashtëzakonisht vdekjeprurëse për Libanin, me qindra njerëz të vrarë nga sulmet izraelite, përfshirë të paktën 357 të mërkurën.
Irani ka thënë se sulmet shkelin armëpushimin, i cili pretendon se përfshinte edhe Libanin. Pakistani, i cili ndërmjetësoi armëpushimin, theksoi gjithashtu se Libani ishte i përfshirë – por Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara thonë se Libani nuk ishte pjesë e marrëveshjes.
Presidenti libanez Joseph Aoun ka thënë të premten se 13 anëtarë të forcave të sigurisë së vendit të tij u vranë në qytetin jugor Nabatieh në atë që u përshkrua nga autoritetet lokale si “sulmi më i madh izraelit (atje) që nga fillimi i luftës”.
Të mërkurën, vetëm disa orë pasi armëpushimi u njoftua për herë të parë, Izraeli nisi një valë masive sulmesh që vranë më shumë se 300 njerëz, përfshirë të paktën 30 fëmijë, dhe plagosën më shumë se 1,223, sipas autoriteteve libaneze. Kjo shënoi ditën më vdekjeprurëse të Libanit që nga shtatori 2024.
Numri i viktimave është rritur ndjeshëm gjatë ditëve të fundit dhe Ministria e Shëndetësisë e Libanit paralajmëroi të premten se ka të ngjarë të rritet edhe më tej, raportoi CNN.
Forcat e Mbrojtjes të Izraelit pranuan se kishin goditur “në zemër të popullsisë civile”, por pretenduan se kishin vrarë të paktën 180 “terroristë të Hezbollahut” dhe kishin ndërmarrë hapa për të zbutur dëmin ndaj civilëve.
Izraeli vazhdoi të sulmonte Libanin të premten, edhe pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump i tha NBC News në një intervistë të enjten se i kërkoi kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të ishte “pak më i përmbajtur” në operacionet në Liban.