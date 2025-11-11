Më shumë se 20 vende dënojnë mizoritë në konfliktin e Sudanit

Një grup ministrash të jashtëm dhe zyrtarësh të lartë nga më shumë se 20 vende lëshuan një deklaratë të përbashkët të hënën duke dënuar mizoritë dhe shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar në Sudan, transmeton Anadolu.
Nënshkruesit thanë se janë “tepër të alarmuar nga raportet e dhunës sistematike dhe të vazhdueshme kundër civilëve gjatë dhe pas rënies së qytetit të El-Fasherit në duart e Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF)” si dhe nga përshkallëzimi i luftimeve në të gjithë Darfurin e Veriut dhe rajonin e Kordofanit.
Ata përshkruan shënjestrimin e qëllimshëm të civilëve, vrasjet masive të motivuara etnikisht, dhunën seksuale të lidhur me konfliktin, urinë si një metodë lufte dhe pengimin e qasjes humanitare si “shkelje të neveritshme të ligjit ndërkombëtar humanitar”.
“Akte të tilla, nëse vërtetohen, përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit sipas ligjit ndërkombëtar”, thuhet në deklaratë. Ministrat dhe zyrtarët kërkuan përfundimin e menjëhershëm të dhunës, duke thënë se “mosndëshkimi duhet të marrë fund dhe llogaridhënia duhet të mbështetet”.
Ata theksuan se mbrojtja dhe drejtësia për popullin sudanez nuk është vetëm detyrim ligjor, por edhe detyrim urgjent moral. Deklarata e quajti të patolerueshme që uria dhe zia e bukës të vazhdojnë për shkak të kufizimeve të aksesit, duke i nxitur autoritetet të lejojnë Programin Botëror të Ushqimit (WFP), Fondin e OKB-së për Fëmijë (UNICEF) dhe agjencitë e tjera humanitare të shpërndajnë ndihma lirisht.
“Të gjitha palët duhet të respektojnë ligjin ndërkombëtar humanitar”, thuhet në deklaratën ku bëhet thirrje për kalim të sigurt për civilët dhe lehtësim të menjëhershëm të ndihmës në përputhje me Rezolutën 2736 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Grupi fton palët ndërluftuese të bien dakord për armëpushim dhe armëpushim humanitar tremujor dhe paralajmëroi kundër çdo përpjekjeje për të ndarë Sudanin. “Riafirmojmë mbështetjen tonë për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të vendit dhe për të drejtën e popullit të tij për të jetuar në paqe, dinjitet dhe drejtësi pa ndërhyrje të jashtme”, thekson deklarata.
Midis nënshkruesve janë: Kanadaja, Spanja, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Gjermania, Irlanda, Suedia, Austria, Kroacia, Republika Çeke, Finlanda, Polonia dhe Zvicra. Ministrat dhe zyrtarët kërkuan nga të gjitha palët të ulen në tryezën e negociatave, duke shtuar se vetëm një proces politik i gjerë dhe gjithëpërfshirës në pronësi të Sudanit mund të zgjidhë sfidat e vendit.
Të dielën, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) raportoi se gati 89 mijë njerëz janë zhvendosur nga El-Fasheri dhe rrethinat e tij në Darfurin e Veriut që nga 26 tetori, data kur RSF-ja mori kontrollin e qytetit.
RSF-ja mori kontrollin e El-Fasherit dhe kreu masakra me bazë etnike, sipas organizatave lokale dhe ndërkombëtare, mes paralajmërimeve se sulmi mund të thellonte ndarjen gjeografike të vendit. Që nga 15 prilli 2023, ushtria sudaneze dhe RSF-ja janë përfshirë në një luftë që as ndërmjetësimet rajonale dhe ndërkombëtare nuk kanë arritur ta përfundojnë.
Si pasojë e konfliktit deri më tani janë vrarë mijëra njerëz ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur.