Më të pabesët në histori: a e dini sa herë e ka shkelur Izraeli marrëveshjen e armëpushimit në Gaza?

Forcat pushtuese izraelite vazhdojnë të shkelin armëpushimin në Rripin e Gazës duke kryer granatime, sulme ajrore dhe shembje shtëpish në zona të ndryshme të Rripit.
Të mërkurën në mëngjes, artileria pushtuese shënjestroi zonat në lindje të kampit Al-Bureij dhe në lindje të Deir al-Balah në Rripin qendror të Gazës, ndërsa automjetet e pushtimit qëlluan rëndë në Khan Yunis lindor.
Ushtria pushtuese gjithashtu kreu operacione masive shkatërrimi në lindje të Rafah dhe Khan Yunis, që përkonin me sulme ajrore të dhunshme në zonat lindore të Qytetit të Gazës. Burime lokale konfirmuan se avionët e pushtimit nisën një sulm në periferitë lindore të qytetit. Gjithashtu, artileria e rëndë granatoi lagjet Zeitoun dhe Jabaliya.
Të martën në mbrëmje, forcat pushtuese vazhduan operacionet e tyre agresive, duke shënjestruar zonat në lindje të Khan Younis dhe Qytetit të Gazës, duke rezultuar në vdekjen e një gruaje të re, Saja Muhammad Al-Shawaf.
Raportet nga terreni tregojnë se forcat pushtuese vazhdojnë të qëllojnë me forcë nga automjete të blinduara në lindje të Khan Younis, ndërsa kryejnë operacione të planifikuara të prishjes së shtëpive në lindje të lagjeve Al-Zaytoun, Al-Shuja’iya dhe Al-Tuffah në qytetin e Gazës.
Marrëveshja e “armëpushimit” midis Hamasit dhe Izraelit hyri në fuqi më 11 tetor 2025, pas një lufte dyvjeçare që rezultoi në vrasjen e rreth 70,000 palestinezëve dhe plagosjen e më shumë se 170,000.
Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, që nga fillimi i marrëveshjes së armëpushimit, Izraeli ka vrarë 238 palestinezë dhe ka plagosur 600 të tjerë. Ushtria pushtuese deri më tani ka kryer 194 shkelje të marrëveshjes së armëpushimit, duke përfshirë bombardimin dhe prishjen e shtëpive dhe shënjestrimin e drejtpërdrejtë të civilëve, gjë që është një shkelje e qartë e të gjitha normave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. /tesheshi