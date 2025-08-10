Media amerikane: Shtëpia e Bardhë mund ta ftojë Zelenskyyn në Alaskë

Shtëpia e Bardhë mund ta ftojë presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy në Alaskë, ku presidenti rus Vladimir Putin dhe ai i SHBA-së Donald Trump do të takohen për të diskutuar përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë, tha “NBC News”, transmeton Anadolu.
NBC News, duke cituar një zyrtar të lartë amerikan dhe njerëz të paidentifikuar të informuar mbi diskutimet e brendshme, raportoi se çështja po diskutohet, por nuk ka plane përfundimtare për një vizitë nga presidenti ukrainas, dhe se nëse Zelenskyy do të jetë në Alaskë për takime mbetet e paqartë, por “absolutisht” e mundur.
“Të gjithë shpresojnë shumë që kjo do të ndodhë”, thuhet më tej në lajm, duke cituar zyrtarin e lartë amerikan.
Media amerikane gjithashtu raportoi një zyrtar të lartë të Shtëpisë së Bardhë të ketë thënë se Trump mbetet i hapur për idenë e një takimi trepalësh që përfshin Putinin dhe Zelenskyyn.
“Tani për tani, Shtëpia e Bardhë po përqendrohet në planifikimin e takimit dypalësh të kërkuar nga presidenti Putin”, ka shtuar zyrtari i lartë i Shtëpisë së Bardhë.
Lajmi vjen ndërsa Trump dhe Putin do të diskutojnë përfundimin e konfliktit të armatosur në Ukrainë gjatë një takimi në Alaskë të premten, në atë që do të jetë takimi i parë ballë për ballë midis presidentëve Rusi-SHBA në detyrë që nga qershori 2021, kur Putin u takua me presidentin e atëhershëm amerikan Joe Biden në Gjenevë të Zvicrës.
Të shtunën, udhëheqësit evropianë mirëpritën përpjekjet e Trumpit për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë, por përsëritën nevojën që një zgjidhje për konfliktin e armatosur duhet të mbrojë “interesat jetësore të sigurisë” si të Kievit, ashtu edhe të Evropës.
“Rruga drejt paqes në Ukrainë nuk mund të vendoset pa Ukrainën”, thanë liderët evropianë në një deklaratë.