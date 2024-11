Media kroate: Arrestohet ministri i Shëndetësisë Berosh, kryeministri e shkarkon nga detyra

Mediat kroate raportuan mëngjesin e sotëm se ministri i Shëndetësisë Vili Berosh është arrestuar në një operacion nga Zyra për Ndalimin e Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (USKOK), transmeton Anadolu.

Herët në mëngjes policia ka bastisur shtëpinë e Beroshit në Zagreb dhe më pas, sipas raportimeve të mediave, ministri është arrestuar.

Sipas raportimeve, kryeministri kroat Andrej Plenkoviq e ka shkarkuar Beroshin nga posti i tij ministror.

Siç thuhet më tej, ai ka emëruar Irena Hrstiqin si sekretare shtetërore për menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë deri në marrjen e detyrës nga ministri i ri.

Sipas pretendimeve, bëhet fjalë për blerje të pajisjeve mjekësore për neurokirurgji në spitalin Vinograd të Zagrebit.

Sipas informacioneve jozyrtare, në operacionin e USKOK-ut ka më shumë persona të arrestuar.

“Arrestimet dhe kryerja e askioneve urgjente dëshmuese janë rezultat i hetimeve të kryera më parë nga USKOK-u. Aksionet e sipërpërmendura po kryhen në zonën e Zagrebit dhe Skradinit në lidhje me disa persona, njëri prej të cilëve është zyrtar i rangut të lartë shtetëror, të cilët me arsye dyshohet se kanë kryer vepra penale korruptive. Pas marrjes në pyetje të të dyshuarit, USKOK-u do të marrë vendim për veprime të mëtejshme në këtë rast, për të cilat do ta informojë publikun me kohë”, njofton USKOK-u.