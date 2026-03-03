Mediat botërore: Irani mund të sulmojë bazën e Muxhahedinëve në Shqipëri

Mes tensioneve në rritje në Lindjen e Mesme, mediat raportojnë se Irani po shqyrton mundësinë e një sulmi iranian ndaj bazës Ashraf-3 në Manzë të Shqipërisë, ku ndodhet selia e organizatës opozitare iraniane të njohur si MEK (Muxhahedinët e Popullit).
Sipas njoftimeve të publikuara në Telegram nga shërbimi i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), objekt i mundshëm i veprimeve mund të jetë një strukturë që Teherani e konsideron të lidhur me aktivitete armiqësore.
Burime të cituara nga media të huaja pretendojnë se pas goditjeve të fundit iraniane ndaj objektivave në Qipro, Irani nuk po kufizohet vetëm brenda rajonit kur synon kundërshtarët e tij, por po zgjeron fushëveprimin e aftësive të tij operacionale përtej rajonit
Në faqen online të portalit azer shpjegohet edhe se çfarë është Organizata Muxhahedine e Iranit?
Një kompleks i fortifikuar në fshatin Manzë, pranë Tiranës, është shtëpia e rreth 3,000 anëtarëve të Organizatës Popullore Muxhahedine të Iranit (PMOI), e njohur edhe si Mujahedin-e-Khalq (MEK), duke shënuar një kapitull të ri në historinë gjashtëdekadëshe të grupit kontrovers.
Lëvizja opozitare ka selinë në Shqipëri që nga viti 2013, kur qeveria në Tiranë pranoi të pranonte anëtarët e saj me kërkesë të Shteteve të Bashkuara dhe Kombeve të Bashkuara. Zhvendosja erdhi pas viteve të pasigurisë për kuadrot e grupit në Irak, ku ata ishin vendosur më parë.
E themeluar në vitin 1965, MEK doli si një lëvizje politike islamike me tendenca socialiste kundër sundimit të Shah Mohammad Reza Pahlavi. Gjatë viteve 1970, ajo kreu sulme të armatosura kundër monarkisë dhe shënjestroi interesat amerikane në Iran.
Organizata fillimisht mbështeti Ruhollah Khomeinin dhe Revolucionin Islamik të viteve 1978-1979. Megjithatë, marrëdhëniet me udhëheqjen e re klerike u përkeqësuan shpejt. Grupi u ndalua dhe shumë nga anëtarët e tij u arrestuan ose ikën nga vendi ndërsa grupi u zhvendos në mërgim dhe vazhdoi aktivitetet opozitare nga jashtë.
Në vitet 1980, MEK u zhvendos në Irak, ku vepronte nga bazat e ofruara nga qeveria e Sadam Huseinit. Nga territori irakian, ajo nisi operacione ushtarake kundër Iranit gjatë luftës Iran-Irak, një veprim që mbetet thellësisht i diskutueshëm midis shumë iranianëve dhe ka nxitur pakënaqësi të hershme ndaj grupit.
Shtetet e Bashkuara e caktuan MEK-un si një organizatë terroriste të huaj në vitin 1997, duke përmendur përfshirjen e tij në dhunë në të kaluarën. Megjithatë, pas vitesh lobimi ligjor dhe politik, Departamenti Amerikan i Shtetit e hoqi grupin nga lista e tij e terrorizmit në vitin 2012, duke deklaruar se kishte hequr dorë nga dhuna dhe kishte bashkëpunuar në mbylljen e kampeve të tij paraushtarake në Irak.
MEK-u rigjallëroi vëmendjen ndërkombëtare në vitin 2002, kur zbuloi publikisht ekzistencën e një impianti të pasurimit të uraniumit në Iran, i cili më parë nuk ishte deklaruar, duke nxitur një kontroll global më të madh të programit bërthamor të Teheranit.
Pas rrëzimit të Sadam Huseinit në vitin 2003, pozicioni i grupit në Irak u bë gjithnjë e më i pasigurt. Nën presionin e qeverisë irakiane dhe për shkak të shqetësimeve për sigurinë, anëtarët e tij u transferuan gradualisht jashtë vendit, duke kulmuar me zhvendosjen e tyre në Shqipëri.