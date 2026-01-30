Mediat izraelite: Shkatërruesi amerikan ankorohet në portin izraelit të Eilatit

Shkatërruesi ushtarak amerikan “USS Delbert D. Black” është ankoruar sot në portin jugor izraelit Eilat, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite tha se vizita ishte “e paraplanifikuar dhe pjesë e koordinimit të vazhdueshëm midis forcave izraelite dhe amerikane”. Ajo e përshkroi ankorimin si bashkëpunim rutinë ushtarak mes tensioneve të larta rajonale.
Një gazetar i “The Times of Israel” publikoi një fotografi në kompaninë amerikane të mediave sociale X që tregonte shkatërruesin e pozicionuar në një distancë të afërt nga vija bregdetare pranë Eilatit.
Ankorimi erdhi ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten midis Washingtonit dhe Teheranit pas vendimit të Bashkimit Evropian (BE) për të shpallur Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit si “organizatë terroriste”.
Lëvizja erdhi pasi transmetuesi publik i Izraelit KAN raportoi të enjten se një anije ushtarake amerikane po përgatitej të ankorohej pranë portit jugor të Eilatit si pjesë e koordinimit të shtuar ushtarak SHBA-Izrael mes tensioneve në rritje rajonale që përfshijnë Iranin.
KAN tha se hapi përfshin vendosje të përforcuar detare dhe gatishmëri të lartë mbrojtëse ndërsa agjencitë izraelite të sigurisë monitorojnë nga afër lëvizjet ushtarake amerikane.