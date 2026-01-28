Meksika shpreh solidaritet me Kubën pas raportimeve për anulimin e dërgesave të naftës

Presidentja e Meksikës ka deklaruar se vendi i saj qëndron në solidaritet me Kubën, pas raportimeve për anulimin e dërgesave të naftës drejt ishullit.
Ajo theksoi se vendimi i Meksikës për t’i shitur ose dhuruar naftë Kubës për arsye humanitare është një vendim sovran dhe nuk i nënshtrohet presioneve të jashtme. Sipas saj, ndihma energjetike ndaj Kubës synon të lehtësojë vështirësitë me të cilat po përballet populli kuban.
Deklarata vjen në një kohë kur Kuba po përjeton mungesa serioze të karburantit, që kanë ndikuar në furnizimin me energji elektrike dhe në funksionimin e shërbimeve bazë. Meksika ka përsëritur se mbështetja e saj për Kubën bazohet në parime humanitare dhe respekt për sovranitetin e shteteve.
Autoritetet meksikane nuk kanë konfirmuar detaje të mëtejshme lidhur me raportimet për anulimin e dërgesave, por kanë bërë të qartë se marrëdhëniet mes Meksikës dhe Kubës mbeten të forta. /mesazhi