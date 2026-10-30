Mendonte se kamerat ishin fikur, aktorja izraelite trondit me ato që thotë…

Një shtet e një politikë që është zhytur në gënjeshtra e krime duke viktimizuar një populli të tërë
Aktorja e famshme izraelite Chelli Goldenberg u habit kur mësoi se kritika e saj e ashpër ndaj politikave izraelite ndaj palestinezëve, e shprehur gjatë një interviste televizive, ishte transmetuar në të vërtetë drejtpërdrejt. E bindur se kamerat ishin fikur dhe se shfaqja ishte ndërprerë për një pushim reklamash, aktorja foli hapur për konfliktin izraelito-palestinez, pushtimin e territoreve palestineze dhe zhgënjimin e saj të thellë me situatën në vendin e saj.
Aktorja prej shumë kohësh ishte e ftuar në programin e stacionit televiziv izraelit Channel 13, ku biseda fillimisht duhej t’i kushtohej karrierës së saj të pasur artistike dhe kontributit në kulturën izraelite.
Megjithatë, biseda shpejt u kthye në çështje politike dhe u shndërrua në një diskutim të nxehtë gjatë të cilit Goldenberg shprehu pa rezerva mospajtimin e saj me politikën izraelite dhe pushtimin afatgjatë të territoreve palestineze.
“Do të doja shumë të ndieja përsëri lumturinë dhe krenarinë e të qenit izraelite,” tha Goldenberg, duke mos e kuptuar se fjalët e saj po dëgjoheshin nga shikuesit e televizionit në atë moment.
Prezantuesi më pas e pyeti:
“A ka arritur vërtet në pikën ku nuk jeni më të lumtur që jeni izraelite?”
“Do të doja të isha, por nuk ndihem më krenare që jam izraelite,” u përgjigj aktorja.
Kur prezantuesi e paralajmëroi se deklarata të tilla mund të ishin “të rrezikshme” nëse i shqiptonte ato para kameras, Goldenberg iu kundërpërgjigj:
“Por nuk po e them në transmetim. Po jua them me zë të ulët.”
Ende e bindur se biseda nuk ishte pjesë e një transmetimi televiziv, ajo vazhdoi të fliste sinqerisht për ndjenjat e saj për vendin ku lindi dhe u rrit.
“Nuk jam krenare për atë që jemi bërë si popull. Është një ndjenjë e tmerrshme, veçanërisht sepse i përkas një brezi që është rritur në një kohë krejtësisht të ndryshme. Unë kam lindur në vitin 1954. Edhe pas vitit 1967, na u deshën dhjetë vjet për të kuptuar mëkatin e pushtimit. Kjo nuk erdhi brenda natës.”
Më pas ajo dha një nga vlerësimet e saj më të mprehta për politikën izraelite: “Pushtimi çoi në gjithçka që pasoi. Çdo gjë që po ndodh sot është pasojë e pushtimit.”
Kur u pyet se çfarë, sipas mendimit të saj, karakterizon shoqërinë e sotme izraelite, Goldenberg renditi një numër fenomenesh që ajo i konsideron veçanërisht shqetësuese.
“Shtrëngimi fetar, kolonët, terrorizmi hebre, arroganca,” u përgjigj ajo.
Prezantuesit dukeshin të befasuar nga fjalët e saj, dhe njëri prej tyre vuri në dukje se deklarata të tilla janë të vështira për t’u dëgjuar që në orët e para të mëngjesit. Vetëm atëherë, me sa duket, Goldenberg e kuptoi se biseda që ajo mendonte se ishte private në të vërtetë po ndiqej nga shikuesit televizivë gjatë gjithë kohës.
Dukshëm e tronditur dhe e habitur, ajo pyeti:
“A ishim në transmetim gjatë gjithë asaj bisede? Kjo nuk është e drejtë.”
E përballur me realizimin se fjalët e saj tashmë kishin arritur në publik, aktorja nuk e fshehu ankthin e saj.
“Nuk di çfarë të bëj tani. Jam vërtet e shokuar. Nuk më thatë që ishim në transmetim. Mendova se ishim në një pushim reklamash”, tha ajo. Në vazhdim të emisionit, Goldenberg iu drejtua drejtpërdrejt shikuesve dhe shpjegoi mënyrën se si e shprehu mendimin e saj.
Ajo shpjegoi se si nuk ishte në dijeni se kamerat ishin ende të ndezura dhe pranoi se foli më ashpër sesa mund të kishte folur nëse do ta dinte që fjalët e saj po transmetoheshin drejtpërdrejt.
“Jam një person shumë impulsiv dhe flas me shumë pasion. Kur flas, jam e tëra në zjarr. Nuk e dija që ishim në transmetim”, shpjegoi aktorja.
Kritikat e saj të hapura dhe të pakompromis ndaj politikës izraelite, pushtimit të territoreve palestineze dhe kushteve sociale në Izrael shkaktuan reagime të forta në rrjetet sociale. Ndërsa disa e dënuan sepse i konsideruan deklaratat e saj jopatriotike, të tjerë e mbështetën duke lavdëruar ndershmërinë dhe guximin e saj për të thënë publikisht atë që mendon vërtet. Chelli Goldenberg i përket emrave të shquar të skenës kulturore dhe artistike izraelite. /tesheshi.com/