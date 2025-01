Mercedes-Benz CLA i ardhshëm do të ketë teknologji të re mbresëlënëse EV

Klasa e ardhshme CLA do të jetë modeli i parë që do të shfaqë motorët e rinj EV dhe hibrid në automjetet e ardhshme Mercedes-Benz.

Bëhet e ditur se CLA do të jetë pjesë e një përpjekjeje që do të përfshijë dy SUV.

Në zemër të kësaj përpjekjeje është gjenerata e re Electric Drive Unit 2.0.

Prodhuesi i automjeteve do të ofrojë CLA në Shtetet e Bashkuara me lëvizje me të gjitha rrotat, duke shtuar një motor elektrik me 107 kuaj fuqi në boshtin e përparmë.

Motori i përparmë do të shërbejë si një makinë “përforcuese”, duke u angazhuar kur është e nevojshme.

Por, marka e kupton që jo të gjithë janë gati të shkojnë plotësisht elektrikë, kështu që i projektoi modelet MMA për të akomoduar edhe motorë hibridë.

Mercedes nuk ofroi asnjë tregues për çmimin fillestar të CLA.

Por, dihet se ai supozohet të dalë në shitje gjatë vitit 2025.