Mercedes ka një qëllim ambicioz për Amerikën: 400,000 shitje në vit

Mercedes-Benz nuk dëshiron vetëm të mposhtë BMW-në në SHBA – por dëshiron të dominojë.
Prodhuesi i makinave me seli në Stuttgart synon të bëhet marka më e mirë luksoze në vend brenda pak viteve të ardhshme, duke synuar shitje vjetore prej 400,000 njësive, pa përfshirë dërgesat e flotës.
Në një takim të kohëve të fundit të shitësve në Las Vegas – i raportuar për herë të parë nga Automotive News – CEO i Mercedes-Benz USA, Adam Chamberlain, përshkroi se si kompania planifikon ta arrijë këtë qëllim.
Një pjesë kyçe e kësaj strategjie është një lançim agresiv i produkteve.
Mercedes ka disa modele të reja në SHBA në zhvillim e sipër, si me benzinë ashtu edhe elektrike.
Këto përfshijnë një limuzinë CLA të ardhshëm, një SUV GLC elektrik, një G-Class kompakt “të vogël” dhe një limuzinë performuese me më shumë se 1,000 kuaj fuqi.
Kompania gjithashtu prezantoi paraprakisht SUV-të e përditësuara GLE dhe GLS, të cilat pritet të debutojnë në vitet e ardhshme.
Chamberlain tha se SUV-të e rifreskuara dhe krejtësisht të reja si GLC, GLE dhe GLS duhet të përbëjnë rreth 55 përqind të shitjeve në SHBA deri në fund të dekadës – nga 40 përqind vitin e kaluar.
“Kemi një mundësi të madhe me këto makina për të nxitur njëfarë rritjeje”, vuri në dukje ai.
Megjithatë, arritja e 400,000 njësive nuk do të jetë e lehtë. Mercedes shiti vetëm rreth 325,000 automjete pasagjerësh në SHBA vitin e kaluar, duke përfshirë shitjet e flotës, duke e renditur atë të tretën pas BMW (371,000) dhe Lexus (345,000).
Në fakt, Mercedes nuk e ka udhëhequr tregun luksoz të SHBA-së që nga viti 2018.
Nëse Mercedes është në gjendje t’i sjellë me sukses këto produkte të reja në treg, ka një shans të fortë që të mund të rimarrë vendin e parë në vitet e ardhshme. Për momentin, është çështje të shohim se si do të zhvillohet ky plan.