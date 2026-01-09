Mercedes ndryshon mendje, A-Class vazhdon, por jo më “Made in Germany”

Më pak se një vit më parë, Mercedes njoftoi se A-Class A do të ndërpritej si pjesë e një vendimi për të zvogëluar gamën e veturave kompakte.
Megjithatë, automjeti i nivelit bazë i kompanisë po merr një jetë të re, me prodhimin e zgjatur deri në vitin 2028.
Ai nuk do të mbajë më etiketën “Made in Germany”, pasi prodhimi po zhvendoset nga fabrika e Rastatt në vendin e Kecskemet në Hungari nga tremujori i dytë i vitit.
Vendimi i papritur u njoftua nga një zëdhënës i Mercedes në një deklaratë për gazetën gjermane të biznesit Automobilwoche.
Arsyetimi përqendrohet në lirimin e kapacitetit të prodhimit në Rastatt, ku prodhohen CLA dhe CLA Shooting Brake të reja.
Përveç kësaj, fabrika gjermane do të montojë GLA-në e gjeneratës së ardhshme duke filluar nga viti 2027, duke ofruar si motorë me djegie të brendshme ashtu edhe sisteme transmetimi elektrike.
Ky i fundit do të zëvendësojë EQA-në e sotme, pas vendimit të Mercedes për të bashkuar linjat e saj të motorëve me djegie të brendshme dhe atyre elektrik.
Ndërsa A-Class do të vazhdojë më gjatë se sa ishte planifikuar fillimisht, B-Class nuk do të vazhdojë.
Mercedes do të heqë gradualisht minivanin e saj më të vogël pa zhvilluar një pasardhës të drejtpërdrejtë.
Një ndryshim më interesant në linjën kompakte do të jetë shtimi i një G-Class të vogël.
“Little G” pritet të dalë në treg këtë vit ose në vitin 2027.