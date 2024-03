Mercedes po ndryshon dizajnin – shikoni se si do të duket modeli i ri

Mercedes po përpiqet të gjejë rrugën optimale në këtë kohë ndryshimesh të mëdha për industrinë e automjeteve.

Në këto kohë sfiduese, edhe më të mirët e kanë të vështirë të gjejnë një formulë fituese. Ngjashëm është edhe me Mercedesin, i cili është i detyruar të korrigjojë zhvillimin, veçanërisht kur bëhet fjalë për dizajnin. Kjo vlen veçanërisht për serinë EQ, të udhëhequr nga modeli EQS, i cili tërhoqi vëmendjen me aerodinamikën, por edhe me dizajnin jokonvencional për Mercedesin.

Aerodinamika e theksuar vjen si pasojë e formës tre vëllimore me formë të theksuar “veze”. Kjo i dha veturës një formë të optimizuar, por humbi njohjen e Mercedesit për të cilën përpiqen fansat më besnikë të markës. Dhe kjo nuk mund të injorohet.

Këtë e ka konfirmuar për Top Gear personalisht Christoph Starzynski, zëvendës drejtor i zhvillimit të markës, i cili tha se “në të ardhmen do t’i kushtohet më shumë vëmendje estetikës”.

Gjithçka që na pret u njoftua nga koncepti CLA, të paktën kur bëhet fjalë për paraqitjen e disa modeleve të ardhshme me veturë elektrike. “Duke parë gjuhën e dizajnit në konceptin CLA dhe ndoshta duke parë pak më shumë në të ardhmen, unë mendoj se mund ta shohim përfundimisht se po miratohet”, tha ai.

Starzynski theksoi se Concept CLA është një tregues i asaj që ne duhet të presim nga e ardhmja e dizajnit Mercedes-EQ. Dhe ja ku vjen një lajm tjetër.

Ndryshe nga EQE, EQS dhe EQC, ai shmang emërtimin “EQ” në model dhe konfirmon se po vjen koha kur ky emërtim me dy shkronja thjesht do të jetë i tepërt në modelet Mercedes.

Kështu, CEO zbuloi se G-Class tërësisht elektrik do të jetë modeli i parë që do të heqë përcaktimin EQ kur të lansohet në tremujorin e parë të këtij viti.