Mercedes zbulon ndryshimet që do t’i ketë gjenerata e ardhshme CLE 63

Mercedes-AMG do të kthehet në fuqinë V8, duke konfirmuar se një motor i ri me benzinë ​ do të debutojë në CLE 63 të ardhshëm më vonë këtë vit.

Lëvizja shënon një zhvendosje nga sistemi i diskutueshëm hibrid me katër cilindra plug-in i prezantuar në C63 aktual, i cili nuk arriti të fitonte vëmendje të madhe, duke çuar në një rënie të konsiderueshme të shitjeve.

Burime brenda markës gjermane kanë njoftuar se pas CLE 63, V8 do të shpërndahet në modele të tjera, duke përfshirë një C63 të rishikuar që pritet në 2026.

Detajet e plota të motorit të ri mbeten të fshehta, por thuhet se mbështetet shumë në arkitekturën ekzistuese të AMG-së me turbo të dyfishtë 4.0-litërsh V8.

Në formën e tij përfundimtare, V8 i ri pritet të marrë një sistem hibrid të butë me një motor startues të integruar brenda kutisë së marsheve për rritje të fuqisë dhe efikasitet më të madh.

Ndryshe, kryetari i AMG, Michael Schiebe ka paraqitur ambiciet e tij duke synuar një rritje të shitjeve vjetore nga 140,000 në 200,000.